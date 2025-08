Welcome home in Sannio: Guardia Sanframondi fa il punto sul turismo delle radici L'iniziativa è in programma l'otto agosto

La rassegna fotografica “I Riti un anno dopo”, un incontro con enti ed esperti in occasione della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, una discussione sulle migliori pratiche di Italea Campania e la presentazione di Italea Card costituiscono i momenti salienti di “Welcome Home in Sannio”.

L’evento, in programma l'8 agosto, che si svolge in parallelo con la 32esima edizione di “Vinalia” - manifestazione enogastronomica che valorizza il territorio Sannita e le sue eccellenze -, vede il Comune di Guardia Sanframondi impegnato in attività dedicate al Turismo delle Radici, supportati da Italea: il programma promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del progetto PNRR, finanziato da Next Generation, che invita gli italiani all’estero e gli italo-discendenti a tornare in Italia per riscoprire le loro origini.

L'iniziativa è stata avviata per celebrare il successo del progetto Italea, che ha coinvolto nella provincia di Benevento i comuni di: Guardia Sanframondi, Amorosi, Ceppaloni, Foiano di Val Fortore, Morcone, Pannarano, Paolisi, Pesco Sannita, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Bartolomeo in Galdo e Santa Croce del Sannio, insieme a un centinaio di altri comuni in tutta la Campania.

Il Comune di Guardia Sanframondi ha organizzato, nella giornata dell'8 agosto con inizio 18:00, presso la sala convegni del Castello Medievale, l'incontro “Welcome Home in Sannio”, in occasione della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. All'evento parteciperanno rappresentanti istituzionali, studiosi e i sindaci campani dei “Comuni delle Radici”, coinvolti nel progetto Italea e i cui lavori saranno conclusi da Giovanni Maria De Vita Cons. Amb. Responsabile Turismo delle Radici del Ministero Affari Esteri. Si affronteranno temi legati all'emigrazione, ai ritorni e alle opportunità che il Turismo delle Radici può offrire per contrastare lo spopolamento e valorizzare l'identità dei piccoli borghi.

Al termine dell’incontro sarà inaugurata la mostra fotografica “I Riti Settennali un anno dopo”, realizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico Sannita. Questa esposizione mette in luce il patrimonio devozionale e antropologico dei Riti Settennali di Penitenza dedicati all’Assunta, che si svolgono ogni sette anni e vedono coinvolta l’intera comunità in una processione penitenziale unica al mondo. L’ultima edizione ha avuto luogo nell’agosto 2024, mentre la prossima si terrà nell’agosto del 2031.