Vitulano: attivato un Punto di Facilitazione Digitale Per accompagnare i cittadini all’uso consapevole dei servizi online

Il Comune di Vitulano, in collaborazione con IFEL Campania e Regione Campania, ha attivato un nuovo Punto di Facilitazione Digitale, un servizio gratuito e aperto a tutti i cittadini, pensato per accompagnare le persone nell’uso consapevole delle tecnologie digitali e dei principali servizi online. Il punto sarà operativo ogni giovedì, dalle ore 11:30 alle 13:30, presso la Sala intitolata a Paolo De Filippo, sita in Piazza Santissima Trinità.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma regionale volto a promuovere l'inclusione digitale, garantendo un accesso semplice e guidato ai servizi pubblici digitali e contribuendo a ridurre il divario digitale tra i cittadini.

Presso il Punto sarà possibile ricevere supporto personalizzato per:



Attivazione di SPID, CIE, PEC e principali applicazioni digitali;

Utilizzo dei servizi dell’Anagrafe Nazionale;

Accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico e all’App Sinfonia (prenotazioni, CUP, scelta e revoca del medico di base);

Gestione dei portali INPS e Agenzia delle Entrate;

Iscrizioni scolastiche, servizi mensa, trasporti pubblici, pagamento ticket sanitari, acquisto biglietti, compilazione e invio della dichiarazione dei redditi precompilata e tanto altro.

Grazie alla presenza di facilitatori digitali formati, ogni cittadino potrà ricevere assistenza pratica, su misura delle proprie esigenze e competenze di partenza.

"In un momento storico in cui l’accesso ai servizi pubblici passa sempre più attraverso strumenti digitali, è fondamentale che nessuno resti indietro. Il Punto di Facilitazione Digitale rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare i cittadini, soprattutto i più anziani e chi ha meno familiarità con la tecnologia, nell’utilizzo delle piattaforme digitali. Ringrazio IFEL Campania e la Regione Campania per il supporto a questa iniziativa, che va nella direzione di una comunità più inclusiva, moderna e vicina ai bisogni reali delle persone. Un servizio che ha fortemente voluto Paolo De Filippo e che noi continueremo a portare avanti", dichiara il Sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi.