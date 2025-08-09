Aumento delle tariffe idriche: Pietrelcina contro la decisione dell'Eic "Decisione che non può essere condivisa né ritenuta sostenibile"

L’Amministrazione comunale di Pietrelcina esprime la propria ferma contrarietà all’aumento delle tariffe idriche deliberato dal Consiglio Distrettuale Irpino dell’Ente Idrico Campano, che prevede un incremento fino al 30% nell’arco di tre anni per gli utenti serviti da Alto Calore Servizi.

Tale decisione non può essere condivisa né ritenuta sostenibile, soprattutto per le famiglie e le imprese del nostro territorio, già duramente provate da ripetute interruzioni nella fornitura idrica e da una qualità del servizio non adeguata.

"In questo quadro, riteniamo necessario:

Sospendere immediatamente l’applicazione degli aumenti.

Attivare un confronto pubblico con Alto Calore e l’Ente Idrico Campano, coinvolgendo i sindaci dei Comuni serviti, per una discussione trasparente sulle criticità del sistema.

Prevedere riduzioni delle tariffe per i cittadini che più soffrono i disagi della carenza e del servizio idrico".