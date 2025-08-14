Calvi: un bonus serbatoio per affrontare emergenza idrica L'iniziativa del comune rivolta alle famiglie

Un bonus serbatoio per affrontare la crisi idrica. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Calvi per “alleviare i disagi delle famiglie”.

“Consapevoli – si legge in una nota - che nemmeno la realizzazione di nuove condotte o la costruzione di ulteriori serbatoi potrà, nell’immediato, risolvere il problema alla radice – in quanto la vera criticità è la carenza stessa di acqua”. Ed ecco perché il sindaco Armando Rocco e l’Amministrazione Comunale di Calvi hanno deciso di adottare una misura straordinaria.

Emergenza idrica: un bonus per le famiglie

Il Comune di Calvi ha istituito un “Bonus Serbatoio” del valore di 200 euro destinato a ciascun titolare di abitazione principale residente nel territorio comunale. “Garantire a ogni famiglia la possibilità di avere un serbatoio – ha dichiarato Armando Rocco – significa compiere un passo importante verso la gestione dell’emergenza idrica. L’acqua è vita, è salute, è dignità per ogni cittadino. Assicurare a tutti questo strumento è un atto di responsabilità e di attenzione verso la nostra comunità. L’acqua, come ci rammentava Antoine de Saint-Exupéry, “non solo necessaria alla vita, ma è la vita”. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di agire con la concretezza e la premura di un “buon padre di famiglia”, consapevole che – in assenza di risposte tempestive ed efficaci da parte degli enti preposti – fosse necessario intervenire in autonomia per tutelare la cittadinanza”.

“Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie, ai giovani, agli anziani, alle persone malate e a tutti coloro che, dopo una giornata di lavoro, si trovano nell’impossibilità persino di lavarsi a causa della mancanza d’acqua. Con questa misura, l’Amministrazione intende restituire un minimo di serenità, decoro e vivibilità alla comunità Calvese, affinché possa affrontare con maggiore tranquillità una crisi che da troppo tempo condiziona la vita quotidiana di tutti”.