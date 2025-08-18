La Fanfara della Polizia di Stato a Pesco Sannita Questa sera per l'intitolazione di un'area pubblica a Giuseppe Di Matteo

In occasione dell’intitolazione di un’area pubblica alla vittima di mafia Giuseppe Di Matteo, questa sera la Fanfara della Polizia di Stato terrà un concerto a Pesco Sannita. L’evento si articolerà in due momenti salienti: alle ore 20 ci sarà un omaggio al Prefetto Fernando Masone, Capo della Polizia dal 1994 al 2000, presso la via a lui dedicata dai suoi

concittadini, per poi proseguire in Largo Chiesa Madre ove, alle ore 21.00, si terrà il concerto che concluderà l’evento.

La Fanfara della Polizia e la sua storia

La Fanfara è un complesso musicale istituito dalla Polizia di Stato alla fine degli anni ’80 come formazione da parata, che si esibiva prevalentemente a cavallo per accompagnare le sfilate e le cerimonie ufficiali.

Solo 20 anni fa è stato convertito in complesso musicale appiedato, il cui organico è stato arricchito con l’inserimento di strumenti ad ancia ed ampliato con la sezione ritmica. Oggi è

composto da circa 50 musicisti diretti dal Maestro Massimiliano Profili e vanta un vasto repertorio che spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, abbracciando diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz.

La Fanfara partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato ma interviene anche in manifestazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale o presso le scuole nell’ambito di

eventi a scopo didattico, eventi sportivi o iniziative benefiche, nell’intento di promuovere la diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale.