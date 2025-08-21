Fondovalle Sabato, il sindaco di Ceppaloni: "La provincia intervenga subito" L'appello di Cataudo: la provinciale va resa sicura, magari con sistemi di controllo velocità

Il sindaco di Ceppaloni e vice segretaria di Forza Italia, Claudio Cataudo, interviene per chiedere che si “intervenga subito lungo la Fondovalle Sabato”. L'esponente del partito parla di “una vera e propria emergenza” per un'arteria stradale particolarmente traffica e che collega la città di Benevento con la provincia di Avellino.

“La Fondovalle Sabato è un’arteria strategica di collegamento con Avellino, attraversata ogni giorno da traffico intenso e da numerose attività commerciali e aziende. Proprio nell’area industriale di Ceppaloni è previsto l’insediamento di un centro veterinario. Eppure – scrive Cataudo in una nota - nonostante le numerose sollecitazioni, la Provincia ha finora limitato gli interventi a rattoppi temporanei, lasciando la strada dissestata e ad altissimo rischio”.

Fondovalle Sabato, Cataudo: nuovo appello alla Provincia

“Torno a chiedere un intervento urgente non solo alla Provincia, ma anche al Prefetto di Benevento, perché si faccia garante di un piano di messa in sicurezza reale e definitivo. La provinciale Fondovalle Sabato va resa sicura soprattutto nei tratti di Ceppaloni e San Leucio del Sannio, magari con l’installazione di sistemi di controllo della velocità nei tratti urbani in particolare a Casale Maccabei, nel tratto che rientra nel territorio di Ceppaloni. Non possiamo aspettare un’altra tragedia come quella del 15 agosto scorso ”, conclude Cataudo.