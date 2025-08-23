Termina "Festa del Vino" di Castelvenere, il comune più "vitato" d’Italia

Cala il sipario sulla quarantatreesima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere, promossa ed organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo.
Domani a chiudere l’evento sarà lo spettacolo musicale de “I Bottari” che si terrà nel Teatro comunale all’aperto (ore 21,00) di Castelvenere, nel cuore del borgo antico al termine del quale ci sarà uno spettacolo pirotecnico.
Nel tardo pomeriggio (ore 19,00) di domani, invece, per le strade principali del paese, circa cento figuranti, provenienti anche da fuori provincia, daranno vita al Corteo Storico. Una nutrita rappresentanza giungerà anche da Solopaca e da Cicciano, accompagnata da una delegazione capeggiata dal sindaco Giuseppe Caccavale.
Dopo la mezzanotte, in chiusura, presso la Torre Venere (ingresso libero), si balla l’ultima “Notte di Venere” con la discoteca live che per tre serate ha accolto migliaia di giovani che si sono divertiti fino all’alba.
Il sindaco Alessandro Di Santo e il Presidente della Pro Loco di Castelvenere Domenico Iannucci, insieme ai tanti volontari, terranno un brindisi di chiusura della “Festa del Vino” dando appuntamento alla prosisma edizione.