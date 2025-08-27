Regionali, Rubano: "Dal Sannio partito percorso di partecipazione vera" "Temi e candidati scelti insieme dalla base”

Si è svolta a Torrecuso, presso la Sala Nicchie, la riunione del coordinamento della Valle Vitulanese, riservata ai dirigenti e agli amministratori di Forza Italia, alla presenza di Francesco Maria Rubano: la seconda tappa, dopo quella di Benevento della scorsa settimana, del ciclo di consultazioni avviato in tutte le aree della provincia con l’obiettivo di costruire insieme alla base il programma elettorale e decidere le candidature al Consiglio regionale.

"È stato un confronto intenso e partecipato - spiega Rubano in una nota - che ha posto al centro temi prioritari per le comunità sannite: la soluzione della crisi ospedaliera attraverso l’attuazione del Decreto 41/2019, che consentirà di potenziare l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti e alleggerire così il pronto soccorso di Benevento; la garanzia del medico a bordo delle ambulanze del 118; lo sviluppo di nuove infrastrutture, il lavoro, la valorizzazione dell’agricoltura locale e la promozione del turismo nelle aree interne”.

Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle candidature al Consiglio Regionale. "I presenti non hanno proposto un candidato al Consiglio Regionale della Campania e hanno votato a favore di Ornella De Sisto e Fernando Errico - prosegue la nota - esponenti di Forza Italia che nei giorni scorsi hanno dato la disponibilità a candidarsi, sottoponendosi al giudizio della base".

“Il prossimo 1 settembre a Paduli - prosegue Rubano - ci sarà un nuovo passaggio, con la riunione del coordinamento della Val Fortore. Il nostro obiettivo è costruire una proposta chiara e concreta, partendo dal basso e rendendo protagonista la base. Le scelte che faremo saranno trasparenti, partecipate e capaci di coinvolgere e valorizzare le energie migliori del nostro territorio. Solo così Forza Italia potrà essere davvero il punto di riferimento per il Sannio e per tutta la Campania”, ha concluso.