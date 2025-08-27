San Lorenzo Maggiore celebra San Bernardino da Siena tra fede e tradizione Dal 4 al 7 settembre giorni di "intensa spiritualità e condivisione"

San Lorenzo Maggiore si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità e condivisione in occasione dei festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena, in programma dal 4 al 7 settembre 2025.

Il programma religioso - si legge in una nota - prenderà il via giovedì 4 settembre con il Triduo di preparazione, che accompagnerà i fedeli fino a sabato 6 con momenti di preghiera, il Santo Rosario e le Messe presiedute da sacerdoti ospiti: Fra Antonio Trimigliozzi e don Antonio Macolino. Sabato sera, invece, la celebrazione sarà guidata dal parroco di San Lorenzo Maggiore, don Leucio Cutillo, che accompagnerà la comunità nella preghiera dopo la suggestiva sfilata e benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, segno della forte tradizione contadina del territorio.

La giornata di domenica 7 settembre sarà il cuore delle celebrazioni. In Piazza Dante alle ore 10 si terrà la Santa Messa e, a seguire, la solenne processione di San Bernardino per le vie del paese, accompagnata dal complesso bandistico “Città di Castelvenere”. La giornata si concluderà con la Santa Messa in parrocchia.

Accanto agli appuntamenti religiosi, anche quest’anno Piazza Dante e le vie del paese si animeranno di musica, convivialità e momenti di festa. Si comincerà venerdì 5 settembre con “Aggiungi un posto a tavola”, la grande cena comunitaria che trasformerà Via Elci in una lunga tavolata sotto le stelle: un’occasione unica per ritrovarsi, conoscersi e condividere cibo e sorrisi, ciascuno portando con sé qualcosa da mettere in comune.

La serata di sabato 6 sarà dedicata alla musica con il concerto degli Aranis, mentre domenica 7, dopo le celebrazioni religiose, toccherà ai Furìa accendere la piazza con la loro energia, fino al tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici di mezzanotte, che illumineranno il cielo di San Lorenzo Maggiore, chiudendo i festeggiamenti con un abbraccio collettivo tra devozione e festa popolare.

Durante tutte le serate spazio inoltre ai piatti tipici della tradizione locale.