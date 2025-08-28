FdI incontra il Senatore Matera: nasce un nuovo gruppo consiliare civico A costituirlo sono i consiglieri comunali Pietro De Ieso e Rosario Fiorillo

Nasce un nuovo gruppo consiliare a Pago Veiano. A costituirlo sono i consiglieri comunali Pietro De Ieso e Rosario Fiorillo che - si legge in una nota - nella giornata di ieri insieme al responsabile locale di Fratelli d’Italia, Angelo Mercurio, hanno avuto un incontro istituzionale con il senatore Domenico Matera.

"Un momento di confronto proficuo - fa presente il Senatore Matera - durante il quale sono state affrontate le tematiche legate al coordinamento dell’attività politica del gruppo e al monitoraggio delle operazioni di tesseramento, in linea con la strategia di radicamento del Partito sia a livello locale che provinciale".

Al termine della riunione in questione, il consigliere De Ieso ha annunciato il personale ritorno ufficiale in parlamentino con la costituzione, appunto, insieme al collega Fiorillo, del nuovo gruppo civico che sarà autonomo e che verrà formalizzato già nella giornata odierna.

"Il nuovo gruppo consiliare "Paideia" - spiegano De Ieso e Fiorillo - si configurerà come proposta critica all’attuale maggioranza guidata dal sindaco Mauro De Ieso, con l’obiettivo di esercitare un controllo attento, vigilando sulle carenze e sulle criticità dell’azione amministrativa, e proponendo soluzioni concrete per il bene della comunità.

Con questo nuovo gruppo intendiamo dare voce ai cittadini che hanno una visione diversa da quella dell'Amministrazione e allo stesso tempo vogliamo rafforzare il nostro impegno politico contribuendo con spirito costruttivo al dibattito amministrativo e al futuro di Pago Veiano".

"Abbiamo condiviso le azioni da mettere in campo sul territorio - ha quindi ripreso parola il Senatore Matera - e ribadito l’impegno di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni regionali. Il nostro obiettivo è costruire una presenza sempre più radicata, capace di rappresentare al meglio le esigenze delle comunità locali. Da questo punto di vista sono felice per ritorno attivo anche in Consiglio comunale di Pietro De Ieso che sono certo saprà raccogliere consensi con il nuovo gruppo civico. L’iniziativa conferma la volontà di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentanti di rafforzare il radicamento sul territorio, promuovendo - ha concluso il parlamentare - un’azione politica coesa e dinamica in grado di incidere concretamente sui temi che riguardano la Comunità".

