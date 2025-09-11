Inaugurato ieri il nuovo plesso scolastico di Ceppaloni Il sindaco Cataudo: nuova, bella, sicura e all’altezza delle aspettative delle famiglie

Inaugurato ieri, 10 settembre 2025, alle ore 18:30 il nuovo plesso scolastico di Ceppaloni, sede della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di Ceppaloni e tutta l’Amministrazione Comunale, il Sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi, il Dirigente Scolastico Gennaro Della Marca e il Parroco Don Silvio Pepiciello, che ha impartito la benedizione alla nuova struttura.

Grande la partecipazione della comunità, che ha voluto condividere un momento di forte valore simbolico e sociale: l’apertura di un edificio moderno e funzionale, capace di garantire agli studenti un ambiente sicuro e accogliente, pensato per la crescita educativa e culturale delle nuove generazioni.

Il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, raggiunto a due anni dall’avvio dei lavori, dichiarando: “Oggi consegniamo alla nostra comunità una scuola nuova, bella, sicura e all’altezza delle aspettative delle famiglie. La qualità degli spazi e degli ambienti risponde ai più alti standard di sicurezza e di modernità, perché i nostri ragazzi possano crescere e formarsi in un contesto adeguato. Ringrazio le famiglie per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante il periodo dei lavori: è anche grazie al loro sostegno che oggi possiamo festeggiare insieme questo risultato.”

L’inaugurazione ha rappresentato un momento di condivisione e di orgoglio collettivo, nel segno della collaborazione tra istituzioni, scuola e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di investire sul futuro del territorio