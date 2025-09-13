San Nicola Manfredi: arriva la grande lirica con la Ricciarelli Il 19 settembre si esibisce la voce leggendaria della lirica internazionale

Dal teatro alla tradizione musicale italiana, fino alla grande lirica. E' il percorso promosso dalla kermesse Tra lucciole e stelle giunta alla sua XXII edizione e in programma a San Nicola Manfredi.

La direzione artistica del Maestro Leonardo Quadrini ha costruito anche quest’anno un programma di grande fascino, pensato per unire teatro, musica e tradizioni.

Tre le serate in calendario: domani, 14 settembre alle 21 in zona Belvedere il sipario si alza con Salvatore Misticone, protagonista di La voce… la parola: uno spettacolo che intreccia recitazione, ironia e momenti musicali, offrendo al pubblico un affresco ricco di emozioni e riflessioni.

Il 17 settembre in Contrada Iannassi una serata dedicata a uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti. La Salzano’s Band proporrà Da Lucio a Lucio, un omaggio in musica che ripercorre la genialità del maestro.

Il 19 settembre alle 21 alla Frazione Pagliara gran chiusura con Katia Ricciarelli, voce leggendaria della lirica internazionale. L’artista incontrerà il pubblico in un dialogo intimo tra musica e parole, accompagnata al pianoforte dal Maestro Leonardo Quadrini.