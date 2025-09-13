Nasce a Melizzano spazio dedicato all’aggregazione e valorizzazione territorio "Segnale concreto di impegno per la tutela del paesaggio e delle tradizioni"

Con grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei “Gladiator Sanniti” e de “I Custodi del Taburno” è stata inaugurata, alla presenza di diversi sindaci e del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, la nuova Casa Caccia, uno spazio pensato non soltanto come sede per i cacciatori che la ompongono, provenienti dai vari paesi (Melizzano, Frasso Telesino, Solopaca, Dugenta e Faicchio) ma come vero e proprio luogo di aggregazione e valorizzazione del territorio.

L' iniziativa nasce dalla volontà di creare un punto di incontro stabile dove gli appassionati di caccia, della natura e della biodiversità, in generale, possano ritrovarsi, confrontarsi e promuovere una gestione sostenibile dell'ambiente naturale.c

La struttura, realizzata grazie alla collaborazione dei componenti della squadra “Gladiator Sanniti”, rappresenta un segnale concreto di impegno per la tutela del paesaggio e delle tradizioni.

All' inaugurazione i volti emozionati dei partecipanti raccontavano più delle parole: uomini e donne, giovani e anziani, riuniti da un filo invisibile fatto di tradizione, rispetto per l'ambiente e orgoglio per il proprio territorio.

Autorità civili e rappresentanti delle associazioni venatorie hanno ribadito come questo spazio sia destinato a crescere non solo come sede, ma come casa vera, capace di accogliere eventi culturali, iniziative per i ragazzi, momenti di festa e di formazione.

“La Casa Caccia – dicono i promotori - non è soltanto passione, ma anche rispetto per l'ambiente e custodia del territorio: con questa nuova sede vogliamo rafforzare il legame tra noi associati e soprattutto trasmettere i valori della tradizione di veri cacciatori. In un’epoca in cui i legami con le radici rischiano di allentarsi, la nascita della Casa Caccia è il segno che questo luogo appartiene a tutti: a chi vive la caccia come passione, a chi ama il paesaggio che ci circonda, a chi desidera un futuro in cui tradizione e comunità camminino insieme”. La Casa Caccia non è soltanto nata ma ha già iniziato a scrivere la sua Storia: viva "I Custodi del Taburno”, viva “I Gladiator Sanniti”.