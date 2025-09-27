Frasso Telesino: Lubrano aderisce al Pd Cacciano: una scelta che conferma la bontà del percorso che stiamo costruendo

Il Partito Democratico del Sannio si arricchisce di nuove energie: Salvatore Lubrano, giovane professionista di Frasso Telesino, ha scelto di aderire al PD, portando con sé entusiasmo, competenze e una particolare attenzione ai temi che riguardano i giovani, le famiglie e la comunità.

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi del Sannio, Lubrano intende contribuire alla crescita del partito a partire dal proprio territorio di origine, con spirito di servizio e con la convinzione che la politica sia fatta soprattutto di impegno quotidiano e di contatto diretto con le persone.

Il suo ingresso testimonia la capacità attrattiva di un PD sannita che cresce e si rinnova, grazie al lavoro di radicamento e apertura promosso dal segretario provinciale Giovanni Cacciano. Una comunità politica che si rafforza, capace di valorizzare il contributo delle nuove generazioni insieme all’esperienza di chi da tempo milita per i valori democratici.

“Con entusiasmo entro a far parte del Partito Democratico – dichiara Lubrano -, portando con me uno sguardo attento alle dinamiche internazionali e una sensibilità particolare verso i temi che oggi più preoccupano i giovani, le famiglie e le persone comuni. Sono residente e sono cresciuto a Frasso Telesino e sarà proprio da lì che intendo attivarmi in prima persona così da contribuire alla crescita e al rafforzamento del PD sul resto del territorio provinciale.

La mia volontà è quella di portare in seno al partito un contributo forte e costruttivo: credo infatti che il Partito Democratico abbia bisogno anche della spinta e dell’energia dei giovani, affiancata ovviamente dall’esperienza e dai valori di chi ha già militato e dato tanto alla nostra comunità politica”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Salvatore Lubrano al Partito Democratico. La sua scelta – sottolinea Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Pd Sannio - conferma la bontà del percorso che stiamo costruendo e la capacità del PD sannita di attrarre giovani di qualità, preparati e competenti, che sentono forte il legame con la propria comunità e con il territorio. È da queste energie nuove che passa la crescita del partito e la possibilità di rafforzare una presenza politica radicata e credibile in tutta la provincia”.