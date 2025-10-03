Orario ridotto dei Postamat, anche Ceppaloni chiede chiarimenti a Poste

Sulla chiusura notturna degli sportelli Postamat di Ceppaloni e della frazione di San Giovanni, l’Amministrazione comunale esprime forte preoccupazione e contrarietà rispetto a un provvedimento che, se confermato, rappresenterebbe un grave disservizio per la popolazione.
«Abbiamo appreso con stupore che Poste Italiane avrebbe disposto lo spegnimento degli sportelli dalle ore 18 alle 8 del mattino. Una decisione – spiega il sindaco Cataudo - che non trova giustificazione, poiché non risultano episodi o situazioni di pericolo tali da imporre una misura così penalizzante. I nostri cittadini, in particolare gli anziani, hanno diritto a un servizio essenziale garantito in modo continuativo».
L’Amministrazione comunale annuncia di voler intervenire presso Poste Italiane per chiedere chiarimenti e il ripristino del funzionamento h24, affinché la comunità di Ceppaloni e San Giovanni non subisca ulteriori privazioni di servizi fondamentali.