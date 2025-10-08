Pestaggio di Montesarchio, Vitulano rinvia eventi "sono giorni di apprensione" Unico momento confermato un concerto con centinaia di candele per mantenere 'la speranza'

"La comunità di Vitulano e l’intera Valle Vitulanese stanno attraversando giorni di grande apprensione e raccoglimento. In questo clima di attesa e preghiera, l’organizzazione di “Vitulano in Rosa” ha deciso di rinviare la seconda edizione dell’evento, prevista nelle date 11 e 12 ottobre, data, quest'ultima, che coincideva con la Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico.

L’iniziativa, nata un anno e mezzo fa con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la salute attraverso la caratteristica passeggiata rosa e gli eventi correlati, unendo la comunità in un momento di condivisione e festa. Tuttavia – spiega Angelo Piazza – il clima attuale non consente di vivere l’evento con la serenità e la leggerezza che merita. Ogni manifestazione nasce dal legame profondo con la comunità che la ospita, e quando questa soffre è doveroso rispettarne i sentimenti e il silenzio.

La seconda edizione di “Vitulano in Rosa”, insieme agli eventi correlati, è quindi rinviata a data da destinarsi.

Resta ferma la volontà di riproporre l’iniziativa in un momento più adatto, conservandone lo spirito autentico: unire la comunità nel segno della prevenzione, della speranza e della solidarietà.

L’unico appuntamento al momento confermato è “Melodie senza confini”, in programma sabato alle ore 20.00 presso la Chiesa della SS. Trinità. Un concerto che, con le centinaia di candele accese sull’altare, vuole simbolicamente mantenere viva la luce della speranza".