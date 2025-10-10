Pietrelcina: anche oggi gruppi dall'estero per visitare luoghi di San Pio L'assessore alla Cultura: “Momento straordinario in cui ribadiamo nostra unicità”

Per l'anno Giubilare tanti gli arrivi a Pietrelcina. Numeri che si sono intensificati in questa settimana in cui la Chiesa ha accolto la Statua della Madonna Pellegrina di Fatima. “Anche oggi abbiamo venti gruppi provenienti dall'estero”, spiega l'assessore alla Cultura del comune di Pietrelcina, Domenico Rossi.

La Statua della Madonna di Fatima e il Giubileo Mariano

“La venuta della Madonna di Fatima concorre con un'altra serie di altri eventi che si tengono in questi giorni a Roma, come il Giubileo Mariano”, commenta anche l'esponente della giunta comunale evidenziando “il momento straordinario vissuto da Pietrelcina”.

Il turismo religioso a Pietrelcina

C'è poi un altro aspetto, ovvero quello legato al turismo religioso. “Pietrelcina è una città santuario”, ribadisce Rossi rilevando l'importanza di tanti eventi accolti nel paese natale di San Pio che s'impegna per trasmettere ai tanti pellegrini e fedeli accolti “la nostra unicità, in un mondo ormai sempre più globalizzato. E così ribadiamo il nostro ruolo all'interno del turismo religioso e non solo”.