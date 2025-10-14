Pontelandolfo ospita il drive in: cinema sotto le stelle Dal 17 al 19 ottobre arriva “Sogni e Avventura”

Pontelandolfo torna a illuminarsi di cinema con “Sogni e Avventura – Cinema sotto le stelle”, la rassegna promossa dal Comune di Pontelandolfo in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, che trasformerà Piazza Concetta Biondi in un grande cinema all’aperto in modalità drive-in.

Dal 17 al 19 ottobre, tre film accompagneranno il pubblico in un viaggio tra fantasia, amicizia e scoperta:

? Giovedì 17 ottobre – Zootropolis (regia di Byron Howard e Rich Moore)

? Venerdì 18 ottobre – Le avventure di Tintin (regia di Steven Spielberg)

? Sabato 19 ottobre – Hugo Cabret (regia di Martin Scorsese)

Tutte le proiezioni inizieranno alle 20:30 e saranno a ingresso gratuito.

L’iniziativa, pensata come un viaggio tra sogno e avventura, punta a valorizzare il potere del cinema come strumento di immaginazione e comunità. Le tre pellicole, scelte per la loro capacità di emozionare pubblici di ogni età, invitano a credere nella fantasia, nel coraggio e nei legami autentici.

Con “Sogni e Avventura”, Pontelandolfo rinnova la propria vocazione alla cultura e al cinema di qualità, offrendo tre serate di intrattenimento e condivisione sotto il cielo d’autunno.