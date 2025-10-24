Pago Veiano: oltre 1,1 milioni di euro per la rete idrica De Ieso: “Un passo avanti che guarda al futuro della nostra comunità”

“Esprimo grande soddisfazione per il nuovo intervento approvato dalla Regione Campania con Delibera numero 723 della Giunta Regionale, che destina oltre 1,1 milioni di euro alla rifunzionalizzazione della condotta adduttrice che serve anche il territorio di Pago Veiano. È un risultato davvero importante perché rafforza il percorso di modernizzazione delle infrastrutture idriche che abbiamo avviato negli ultimi anni”. Ad annunciarlo in una nota è il sindaco Mauro De Ieso.

L’opera - spiegano dal Comune - riguarda la rifunzionalizzazione della condotta adduttrice alimentante i Comuni di Reino, Pesco Sannita e Pago Veiano, con interventi di efficientamento, riduzione delle perdite e sostituzione di tratti obsoleti in località Creta di Ariano Irpino. Un progetto condiviso, dunque, che permetterà di garantire una rete più solida e un’erogazione d’acqua più sicura per famiglie, imprese e agricoltura.

“Questo nuovo investimento si collega direttamente ai lavori realizzati lungo la SP58 — afferma De Ieso — dove abbiamo creato una nuova condotta da Pietrelcina a Pago Veiano. Ora interveniamo a monte, sulla linea principale che alimenta anche quella rete, completando un sistema idrico moderno ed efficiente a beneficio dell’intero territorio”.



"Con questi due progetti - spiega ancora il primo cittadino - Pago Veiano diventa parte di un’infrastruttura idrica intercomunale più stabile, pronta a rispondere alle esigenze future e a integrarsi con la diga di Campolattaro".

“Questo risultato è frutto di una programmazione attenta e di una collaborazione costante con la Regione Campania e con i Comuni del comprensorio — conclude De Ieso - È la dimostrazione che, con serietà e impegno, si possono ottenere risultati concreti per i cittadin".