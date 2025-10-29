Sindaci in campo contro riduzione orario utilizzo dei Postamat Iniziativa congiunta per chiedere di ripristinare il servizio a pieno regime

“Abbiamo deciso di unire le nostre voci per chiedere a Poste Italiane il ripristino del servizio Postamat h24, indispensabile per garantire la piena fruibilità dello stesso, soprattutto nelle comunità più piccole e nelle aree interne”. Così il sindaco di Apollosa, Danilo Parente in merito alla chiusura degli sportelli Postamat al termine dell’orario di apertura degli Uffici Postali. “Una misura – si legge in una nota - che ha sollevato forte preoccupazione in molti Comuni del Sud Italia”. Di qui l'iniziativa del primo cittadino di Apollosa, promotore di un’iniziativa congiunta con sindaci di Apice, Arpaise, Benevento, Campolattaro, Castelvenere, Cautano, Ceppaloni, Faicchio, Foglianise, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso.

“Limitare l’uso dell’Atm alle sole ore di apertura dell’ufficio postale – commenta Parente - significa negare ai cittadini la funzione stessa per cui è stato installato: offrire un servizio continuo ed efficiente. Garantire ai cittadini un servizio accessibile non è solo una questione tecnica, ma un dovere civico. In un momento in cui si parla tanto di coesione territoriale e inclusione, non possiamo accettare passi indietro che penalizzano i nostri Comuni e le fasce più fragili della popolazione”.

Con questa iniziativa condivisa, i sindaci del territorio “chiedono formalmente a Poste Italiane di rivedere la propria decisione ripristinando il servizio Postmat a pieno regime”.