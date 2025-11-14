Circello ospita per la prima volta la camminata in rosa "Walk for the Cure" Komen Italia per la lotta ai tumori del seno

Circello si prepara ad accogliere la sua prima Walk for the Cure, la camminata in rosa per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia.

L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre 2025, con raduno alle ore 9.15 nei pressi del Municipio dove sarà possibile ricevere la maglia ufficiale con una donazione minima di 10 euro.

La partenza è prevista alle 10 per un percorso semplice di 3,5 km, aperto a tutti. Al termine è previsto un piccolo rinfresco.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Circello ed è promossa da ASD Magà – Camminatori Sportivi Benevento, Pro Loco Circello e Associazione Culturale Cercellus. L’intero ricavato sarà devoluto ai progetti di Komen Italia a favore della salute delle donne.

Piccolo borgo dell’Alto Sannio, Circello offre ai partecipanti un contesto ricco di storia e natura: vicoli in pietra, panorami aperti e un’atmosfera autentica che rende il cammino un momento di comunità e consapevolezza.

Claudia Magà, presidente dell’ASD Magà, sottolinea il valore simbolico dell’iniziativa: «Portare la Walk for the Cure nel mio paese natale rappresenta un momento importante, non solo per me ma per l’intera comunità. È un’occasione per camminare insieme sostenendo un progetto che fa bene a noi e alle tante donne che affrontano la propria battaglia contro il tumore del seno. Sono orgogliosa che questa iniziativa possa trovare spazio nella nostra comunità, grazie anche alla collaborazione con il Comitato Komen Campania.»

Angelo Piazza, referente provinciale di Komen Italia, evidenzia il significato della tappa sannita: «La giornata di Circello segna il completamento di una stagione intensa di iniziative che ci ha portato in molti borghi della nostra provincia. Desidero ringraziare Claudia Magà dell’ASD Magà Camminatori Sportivi, la Pro Loco di Circello, l’Associazione Culturale Cercellus, il Sindaco e l’Amministrazione comunale per il sostegno e il patrocinio. Sono convinto che questa sia solo la prima di molte tappe in un luogo che offre una cornice ideale per condividere valori di prevenzione, salute e comunità.»

