Mega croccantino di San Marco dei Cavoti: superati i 70 metri - FOTO In tanti all'evento in piazza per la 23esima edizione della manifestazione dedicata al dolce iconico

Oltre settanta metri di dolcezza a San Marco dei Cavoti con il mega croccantino realizzato in piazza. Come da tradizione, anche per la 23esima edizione della kermesse, la domenica è stata dedicata alla realizzazione live del dolce iconico del paese.

Un evento che richiama sempre molti visitatori. E quest'anno complice il bel tempo confermate le attese: in tanti hanno raggiunto il piccolo borgo sannita per partecipare all'evento.

Quattro giorni di eventi, che proseguiranno anche domani. Per il 2025, infatti, il format si è innovato proponendo un unico lungo fine settimana in questo ponte dell'Immacolata.

Turismo: in tanti a San Marco dei Cavoti per il croccantino

C'è chi è arrivato nei giorni scorsi, sostando più giorni a San Marco dei Cavoti, e chi ha raggiunto oggi il paese per ammirare la realizzazione del croccantino gigante. Turisti proveniente da altre città campane come Pompei, ma anche dal Lazio e in particolare da Roma.

Particolarmente folto il gruppo dei camperisti. Tanti, inoltre, i pullman organizzati per partecipare alla festa che da' il via ai festeggiamenti per il Natale.

Il live del mega croccantino in piazza

In piazza all'ombra del grande albero sono stati posizionati i tavoli su cui è stato prima steso il croccante, fornito dai produttori locali, poi all'arrivo del cioccolato è iniziato lo show tra entusiasmo, meraviglia e divertimento. Al sindaco Angelo Marino il compito di dare inizio alla rottura della croccante, che viene poi distribuita a tutti i presenti.

Croccantino di San Marco dei Cavoti: 74 metri per la 23edizione

Raggiunti i 74 metri, ha assicurato il primo cittadino. E per quest'anno si conta di aver “superato anche le tremila presenze grazie anche al bel tempo”.

La Festa del Croccantino si conferma così un appuntamento volano per il turismo. Una tradizione che viene portata avanti, come detto, da oltre vent'anni ma sempre con tante novità.