Paupisi, approvato progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro Il sindaco Salvatore Coletta “Si tratta di un intervento atteso e strategico"

Il Consiglio Comunale di Paupisi ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di “Messa in sicurezza del rischio idrogeologico dell’impluvio Monte Pizzo del Tesoro – Area Vecchia – Difesa San Pietro – Pezza del Cerro”, per un importo complessivo di € 2.803.059,50.

L’approvazione del progetto definitivo equivale, a tutti gli effetti di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, un passo fondamentale per avviare le successive fasi realizzative.

Soddisfatto il sindaco Salvatore Coletta, che dichiara: “Si tratta di un intervento atteso e strategico per la sicurezza del nostro territorio. Mettere in sicurezza aree esposte a rischio idrogeologico significa proteggere le nostre famiglie, il nostro patrimonio e guardare con maggiore serenità al futuro. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire un paese sempre più sicuro”.

L’Amministrazione comunale Coletta conferma il proprio impegno nel promuovere opere che migliorino la qualità della vita dei cittadini e rafforzino la tutela del territorio.