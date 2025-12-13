Paupisi è Comune Rifiuti Free 2025 Un riconoscimento per l’impegno della comunità nella gestione dei rifiuti

Il Comune di Paupisi conquista un importante traguardo ambientale: è ufficialmente Comune Rifiuti Free 2025, un riconoscimento che certifica l’impegno concreto della comunità nella gestione responsabile dei rifiuti e nella tutela del territorio. Per rientrare tra i Comuni Rifiuti Free era necessario superare il 65% di raccolta differenziata e non andare oltre i 75 kg/abitante/anno di rifiuto indifferenziato.

Paupisi ha ampiamente superato entrambi i parametri: 79,57% di raccolta differenziata e 70,5 kg/abitante/anno di secco residuo. Il sindaco Salvatore Coletta dichiara: “Questo risultato non è soltanto un numero, ma la dimostrazione concreta di ciò che possiamo ottenere quando cittadini, amministrazione e operatori lavorano insieme. Paupisi entra tra i Comuni Rifiuti Free 2025 e ne siamo profondamente orgogliosi. Ringrazio tutti i cittadini per l’impegno quotidiano nel separare correttamente i rifiuti e gli operatori dell’azienda ‘Ricicla’ per la professionalità e il lavoro puntuale e attento. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità. Continuiamo su questa strada: un Paese più pulito è un Paese più vivibile.” Il consigliere comunale con delega al ciclo dei rifiuti, Giannino Sauchella, afferma invece che “questi risultati dimostrano che lavorare bene sulla raccolta differenziata ed informare i cittadini porta benefici concreti. Quindi la collaborazione tra Comune e cittadini è fondamentale per un futuro migliore. Non ci fermiamo qui: continueremo a rendere Paupisi sempre più responsabile nella gestione dei rifiuti.”