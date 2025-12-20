Bonea: per Natale l'abbraccio tra i carabinieri e bimbi dell'Ilaria Alpi La visita dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Accolti da oltre 70 bambini, in un’aula coperta da disegni colorati, con piccoli banchi tenuti ordinatamente a posto, quaderni colmi di parole semplici che sanno andare dritte al cuore. È così che a Bonea (BN), il Natale è arrivato in anticipo per i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, accolti dall’abbraccio sincero dei bambini della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi –Plesso Clementina Perone”.

I militari dell’Arma sono stati invitati dai piccoli alunni all’interno del loro mondo per omaggiarli e soprattutto ricambiare il dolce messaggio ricevuto dai Carabinieri qualche giorno fa. Infatti, in occasione delle ultime consultazioni elettorali regionali, tenutesi alla fine del mese di novembre, i Carabinieri impiegati nei servizi di vigilanza ai seggi di Bonea, al termine del servizio, prima di abbandonare le aule, hanno voluto ringraziare dell’ospitalità i bambini lasciando un messaggio sulla lavagna a loro dedicato. Un gesto spontaneo, un messaggio di solidarietà, di speranza e di inclusione… “non smettete mai di sognare, realizzate i vostri desideri e non lasciate indietro nessuno, sostenete i più deboli” scrivono i Carabinieri sottolineando “rispettate la patria, il tricolore e ambite alla pace. Non fallite dove gli adulti hanno già fallito, voi siete il futuro...”

E così al rientro a scuola all’inizio della settimana, tra la sorpresa e lo stupore dei docenti e degli scolari, prendendo spunto da quelle parole di speranza, ha preso vita, dall’idea della dirigente scolastica Dott.ssa Ceglia Maria, un progetto di educazione alla legalità, che ha coinvolto per i giorni a seguire, i bambini delle classi elementari e materne che, come segno di ringraziamento verso l’Arma dei Carabinieri, hanno prodotto disegni ed elaborati scritti che oggi, con l’occasione delle prossime festività natalizie, esibiscono e consegnano ai Carabinieri di Montesarchio, presidio di legalità nel complesso territorio sannita.

Un pensiero semplice, ma dal valore profondo, che ha emozionato i Carabinieri, rappresentati dal Comandante della Compagnia, Capitano Virginia Coni, dal Comandante della Stazione di Montesarchio, Luogotenente Fabio Lizza e dai due Carabinieri autori del messaggio scritto sulla lavagna che tanto ha fatto breccia nel cuore dei bambini. In un passaggio di un bellissimo tema elaborato dai bambini della 3^ A, si legge “Voi che siete dentro la vita della gente, presenza per la pace quotidiana. Voi che andate dove c’è bisogno senza chiedere nulla in cambio, voi rappresentate l’orgoglio del nostro Paese e vi ringraziamo dal profondo del cuore, Carabinieri d’Italia e di Montesarchio.”

Un messaggio che racconta più di tante parole il legame profondo tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio, fatto di fiducia, rispetto e riconoscenza. E che, attraverso lo sguardo puro dei bambini, restituisce il senso più autentico del servizio e della vicinanza alle persone.