Nasce "Appunti per Telese": una nuova piattaforma politica partecipata Promossa da Franco Bozzi insieme a una squadra di cittadini impegnati per il futuro di Telese Terme

Si chiama “Appunti per Telese” la nuova piattaforma politica e civica promossa da Franco Bozzi insieme a una squadra di cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione tempo, idee ed energie per il futuro di Telese Terme.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: rendere concreta l’idea di una politica realmente partecipata, attraverso un confronto aperto e rispettoso. Negli ultimi cinque anni, infatti, sono mancate reali opportunità di espressione e di partecipazione, di manifestare idee e proposte. “Appunti per Telese” nasce proprio per ribaltare questo approccio e restituire dignità alla voce dei cittadini.

La piattaforma intende riaprire la piazza del confronto e accendere nuovamente, in giovani e adulti, donne e uomini, la passione per l’impegno civico. Impegnarsi non significa necessariamente candidarsi o appartenere a uno schieramento politico, ma avere a cuore le sorti della propria città, del proprio quartiere e del proprio rione, dedicando attenzione ai luoghi e alle persone che vivono accanto a noi e contribuendo a migliorare, passo dopo passo, ogni angolo di Telese Terme. “Appunti per Telese” vuole promuovere una piccola ma necessaria rivoluzione quotidiana, fondata sull’ascolto e sulla partecipazione, perché da una comunità inclusiva e aperta al dialogo

guadagnano tutti.

«Il nostro obiettivo – dichiara Franco Bozzi – è rendere concreta l’idea di politica partecipata. Vogliamo dare voce e ascolto alle tante sensibilità che rendono Telese Terme un posto unico. Troppo spesso queste differenze vengono considerate un limite; noi riteniamo invece che siano una ricchezza da cui ripartire. Con “Appunti per Telese” vogliamo riaprire la piazza del confronto e far tornare la nostra comunità viva, forte e pienamente partecipata».

Nei prossimi giorni sarà attivato anche il sito dedicato, che consentirà a chiunque di lasciare il proprio “appunto”, breve o lungo che sia, offrendo idee, segnalazioni, proposte e contributi utili alla crescita della città.

“Appunti per Telese” si propone quindi come uno spazio aperto, plurale e inclusivo, dove ogni voce conta e dove la partecipazione torna a essere il motore principale della vita pubblica di Telese Terme.