Pago Veiano finanziata videosorveglianza. De Ieso: più sicurezza per i cittadini Il sindaco: una risposta anche ai recenti episodi di furto

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto il definitivo finanziamento per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il potenziamento della sicurezza dei cittadini, per un importo complessivo di 120.000,00 euro, nell’ambito del POC – Asse 2 – Progetti di Videosorveglianza del Ministero dell’Interno, finalizzato al rafforzamento della sicurezza urbana e al miglioramento del controllo del territorio.

Il decreto ufficiale di ammissione riconosce la validità del progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, che consentirà l’implementazione di un sistema di videosorveglianza moderno ed efficiente, a supporto delle attività di prevenzione, della tutela del patrimonio pubblico e del contrasto ai fenomeni di illegalità. Un risultato che si inserisce in una strategia più ampia di attenzione alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini, attraverso strumenti concreti e interventi mirati.

"Il finanziamento per il progetto di videosorveglianza rappresenta un passo importante per il nostro Comune – dichiara il Sindaco Mauro De Ieso – soprattutto alla luce dei recenti episodi di furto che hanno destato preoccupazione nella nostra comunità. Investire in sicurezza significa prendersi cura dei cittadini, tutelarli e rafforzare il senso di fiducia nelle istituzioni”.

Il progetto prevede: telecamere di lettura targhe (targa-scanner); telecamere di contesto ad alta definizione; collegamento diretto e in tempo reale con la Centrale Operativa della Questura di Benevento; installazione delle apparecchiature nelle principali strade di accesso e uscita dal paese, al fine di “blindare” i varchi e monitorare costantemente gli ingressi.

“Ringrazio il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella per il lavoro svolto in sinergia con i Comuni. Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità per intercettare risorse utili e trasformarle in servizi concreti per la nostra comunità“, conclude De Ieso.

