Ponte premiata per l’ambiente: finanziato il nuovo Centro di Raccolta Simeone: “Un risultato che nasce da scelte chiare e tanto lavoro”

Il Comune di Ponte si conferma tra i protagonisti della programmazione ambientale in provincia di Benevento. È notizia ufficiale che, nell’ambito della ripartizione delle risorse FSC 2021–2027 deliberate dall’Ente d’ Ambito, Ponte rientra tra i comuni beneficiari del finanziamento per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta, una struttura strategica per la gestione dei rifiuti urbani.

A esprimere soddisfazione per il risultato è il consigliere comunale Christian Simeone, delegato alla raccolta differenziata. «Questo finanziamento non è arrivato per caso – sottolinea – ma è il frutto di una macchina amministrativa che in questi anni ha funzionato con impegno, metodo e responsabilità. Quando si lavora bene, i risultati arrivano».

Il progetto, che prevede la creazione di una moderna isola ecologica a servizio dei cittadini, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di efficientamento del sistema di raccolta e conferma la centralità della tutela ambientale nell’agenda dell’Amministrazione comunale.

Non è un caso, infatti, che in questi due anni e mezzo si sia registrata una vera e propria rivoluzione nei numeri della differenziata. «Nel 2023 eravamo al 58%. Oggi siamo saliti all’84%, secondo i dati ufficiali della Regione Campania – spiega Simeone –. Questo significa meno rifiuti indifferenziati da smaltire, minori costi e la possibilità di attivare nuovi servizi, come la raccolta gratuita degli ingombranti, che oggi è attiva regolarmente».

Risultati che parlano chiaro, ottenuti con una strategia concreta e una costante collaborazione tra uffici, amministratori e cittadini. «Siamo riusciti a costruire un modello – aggiunge Simeone – fatto di attenzione quotidiana, sensibilizzazione e controlli, ma anche di ascolto verso la comunità. I cittadini hanno risposto bene e ci hanno dato fiducia».

Il finanziamento per il nuovo Centro di Raccolta, deliberato nei giorni scorsi dal Consiglio d’Ambito dell’EdA, si inserisce in un piano complessivo da oltre 15 milioni di euro per l’intera provincia, finalizzato a colmare le carenze strutturali e migliorare i servizi all’utenza.

«Ponte c’è – conclude Simeone –. E anche questa volta è tra i primi. Non è fortuna, è organizzazione. Continueremo a lavorare così, con umiltà ma senza fermarci mai».