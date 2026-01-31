"Territorio giallorosso". Montesarchio aderisce iniziativa del Benevento Calcio Il sindaco Sandomenico: grazie alla società ed al presidente Vigorito per l'iniziativa

Il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per rafforzare il legame tra la squadra e l’intera provincia sannita. L’appuntamento per la comunità caudina è fissato per mercoledì 5 marzo, in occasione del match casalingo Benevento–Catania, quando cento cittadini di Montesarchio potranno assistere gratuitamente alla gara nel settore Distinti.

Un’opportunità significativa che testimonia ancora una volta la volontà del club giallorosso di coinvolgere attivamente il territorio e di valorizzare il senso di appartenenza che unisce il Sannio alla propria squadra.

«Ringrazio sentitamente il Benevento Calcio, la società tutta e in particolare il presidente Oreste Vigorito per questa graditissima occasione – dichiara il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico –. Il presidente Vigorito ha dimostrato, sia alla guida del Benevento Calcio sia nel suo ruolo di presidente di Confindustria, svolto con eccellenza fino a poche settimane fa, una straordinaria capacità di unire il territorio sannita, declinando in maniera concreta e autentica i valori dello sport. Da tifosissimo del Benevento, oltre che da sindaco, provo grande orgoglio nell’accompagnare la squadra nel suo impegno più importante e nel testimoniare la forte volontà di Montesarchio di sostenerla con entusiasmo e partecipazione».

Soddisfazione anche da parte del consigliere delegato allo Sport Nico Ambrosone: «Ringraziamo il Benevento Calcio per l’opportunità offerta alla nostra città e, in particolare, ai nostri ragazzi, che potranno vivere da vicino l’emozione di sostenere un’eccellenza non solo sportiva ma anche sociale della nostra provincia. Iniziative come “Territorio giallorosso” rafforzano il legame tra sport, comunità e giovani, trasmettendo valori positivi fondamentali».

La partecipazione di Montesarchio conferma il forte attaccamento del territorio sannita ai colori giallorossi, in un momento cruciale della stagione in cui il sostegno della provincia rappresenta un elemento fondamentale nel percorso del Benevento Calcio verso i propri obiettivi.



Informazioni operative – Biglietti gratuiti



È prevista la disponibilità di 100 biglietti gratuiti per il settore Distinti per la gara casalinga Benevento – Catania, in programma mercoledì 5 marzo 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, destinati alla cittadinanza e alle realtà associative del territorio comunale di Montesarchio.



Modalità di partecipazione



Per partecipare è obbligatorio inserire i propri dati attraverso la compilazione di un apposito Modulo Google, accessibile al seguente link:

[??] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYhPT9f4oMbQLhGdua3Mx8IRE0hdQ-CPttITzQo7_QBuNIrA/viewform?usp=header

