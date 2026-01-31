Sorrento implacabile, cade il Catania: grande opportunità per i giallorossi I costieri battono nettamente gli etnei a Potenza: 3 a 1 il risultato finale

Un pomeriggio da dimenticare per il Catania, che scivola rovinosamente a Potenza, sul campo del Sorrento, che diventa una vera e propria bestia nera per gli etnei (unica squadra ad aver pareggiato al Massimino all'andata), sconfitti dopo 9 risultati utili di fila I costieri vincono addirittura per 3 a 1 dopo essere andati sotto in apertura per un gol di Forte (6'). Il pari del Sorrento arriva però quasi subito (13') con un bel tap in di Sabbatani su cross di Colombini. Al 27' il Sorrento passa addirittura ijn vantaggio grazie ad un inserimento chirurgico di Crecco. I costieri tengono botta per tutta la ripresa e a nulla valgono per la squadra di Toscano

gli ingressi di Bruzzaniti e Caturano. Ad andare ancora in gol nel finale è ancora il Sorrento con l'ex giallorosso Ricci. 3 a 1 finale e per il Benevento, dmani, un'opportunità grandissima per rimanere da solo in vetta alla classifica.