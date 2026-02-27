Telese: lavori AC/AV chiude temporaneamente il sottopasso di via Giovanni XXIII Dal 2 marzo al 15 maggio

Il Comune di Telese Terme comunica che, per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacità Napoli-Bari (tratta Frasso Telesino – Telese), è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del sottopasso ferroviario di via Giovanni XXIII.

L'ordinanza dell'Area Vigilanza (n. 10 del 27/02/2026) prevede il divieto di transito veicolare e ciclopedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con via E. Ferrari e l’intersezione con via Ferrovia da lunedì 2 marzo 2026 al 15 maggio 2026 (e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza). Il divieto non si applica ai mezzi d’opera del cantiere e agli addetti ai lavori.

Per limitare i disagi alla circolazione, sono stati individuati i seguenti itinerari alternativi: per chi proviene da via Ripa delle Vigne/via N. Jotti verso il centro: via E. Ferrari, via Scafa, via F. Coppi, via Turistica del Lago, via Boffa di Pagnano (e viceversa).

Per chi proviene da via Giovanni XXIII verso il centro/via Panoramica del Lago: via San Pio da Pietrelcina, viale E. Minieri, via Roma, via Turistica del Lago, via F. Coppi, via Boffa di Pagnano, via Panoramica del Lago, via Scafa (e viceversa).

La ditta esecutrice dei lavori provvederà all’installazione della segnaletica di cantiere e delle indicazioni stradali 48 ore prima dell’entrata in vigore del divieto.

"Siamo consapevoli dei disagi che la chiusura di un'arteria così importante come il sottopasso di via Giovanni XXIII potrà arrecare alla cittadinanza e ai pendolari" ha dichiarato il sindaco Giovanni Caporaso. "Tuttavia, questi interventi si rendono strettamente necessari per permettere a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di procedere con i lavori del raddoppio e dell'alta capacità della linea Napoli-Bari. Si tratta di un'opera strategica di portata nazionale che trasformerà il volto della nostra mobilità, portando Telese al centro di un sistema di collegamenti moderni e veloci. Chiediamo ai cittadini un po' di pazienza e massima collaborazione nel rispettare i percorsi alternativi individuati, fondamentali per garantire la sicurezza di tutti e la celerità dei lavori".