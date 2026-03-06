Museo Sannio Caudino: storie al femminile tra mito e realtà A Montesarchio domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino propone l’iniziativa “8 marzo al Museo: storie al femminile tra mito e realta”.

Dalle 10 alle 12.30 sono previste visite accompagnate alle collezioni del MANSC a cura della guida turistica Giuseppina Ciccone e del personale di accoglienza e vigilanza del Museo, intervallate da letture e poesie a cura delle poetesse Pasqualina Di Blasio, Giovanna Damiano, Anna Lisi, Concetta Nazzaro e Angela Ragusa, dedicate alla donna anche nella rappresentazione e creazione artistica.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Montesarchio e con l’associazione Sentinelle della Torre di Montesarchio. L’appuntamento è alle ore 10 all’ingresso del Museo e alle partecipanti sarà offerto un simbolico omaggio floreale. L’8 marzo ingresso gratuito per le donne ai musei e ai luoghi della cultura statali.