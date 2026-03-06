Puglianello: Viscusi, "al via il 9 marzo i lavori di rifacimento rete fognaria Nel tratto da Piazza Giacomo Mongillo a Via Fontana”

“Prenderanno il via il prossimo 9 marzo i lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria nel tratto compreso tra Piazza Giacomo Mongillo e Via Fontana a Puglianello, un intervento necessario per migliorare l’efficienza dell’intero sistema fognario cittadino. Il progetto prevede la posa in opera di uno speco fognario adeguato all’ampliamento della rete fognaria nera e mista realizzata a monte, così da assicurare una migliore capacità di deflusso e risolvere alcune criticità riscontrate nel tempo". Così l'assessore ai Lavori Pubblici di Puglianello Antonio Viscusi.

In particolare, l’intervento consentirà di superare problematiche legate alla pendenza di alcuni spechi esistenti, non pienamente compatibili con il corretto funzionamento idraulico della rete.

"Questo intervento - spiega ancora Viscusi - rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture della nostra cittadina. Dopo i lavori in fase di esecuzione in altre aree del territorio a seguito di un precedente finanziamento ottenuto, si è reso necessario completare il sistema con questo tratto che presentava notevoli criticità, così da garantire un funzionamento più efficiente dell’intera rete fognaria e risolvere criticità presenti da tempo”.

Per consentire l’esecuzione delle opere, il tratto di strada compreso tra Piazza Giacomo Mongillo e Via Fontana sarà temporaneamente chiuso al traffico. L’amministrazione comunale assicura che i lavori saranno eseguiti nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività presenti nella zona".