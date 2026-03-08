Castelvenere, il comune più "vitato" d’Italia, ospite al "Vigorito" Per l’ultima di campionato del Benevento Calcio

Sarà Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, ad essere l’Amministrazione comunale ospitata dal Benevento Calcio allo stadio “Ciro Vigorito” in occasione della sua ultima partita casalinga di campionato del 26 aprile.

A renderlo noto è il Sindaco Alessandro Di Santo che si dice lusingato dell’invito della società calcistica guidata dal presidente Oreste Vigorito che “annovera da anni decine di tifosi anche nella nostra comunità che hanno dato vita a due club: ‘Feudo giallorosso’ (che ha come referente Carlo Romanelli) e ‘Gens Samnites’ (che ha come referente Raffaele Cielo)”.

L’invito del Benevento Calcio, che rientra nel progetto “Il territorio Giallo-Rosso”, una iniziativa pensata per rafforzare il legame tra il Club e i comuni del territorio valorizzando l’identità sannita e la partecipazione attiva delle comunità locali, è esteso a tutti gli amministratori di Castelvenere, con a capo il primo cittadino, e ad altre 100 persone che saranno ospitate nel settore Distinti.

“E’ il riconoscimento – aggiunge il vice sindaco Raffaele Simone con delega allo Sport – all’attaccamento ai colori giallorossi dei nostri concittadini e, più in generale, allo sport del calcio che continua ad appassionare soprattutto i nostri giovani. Tant’è che Castelvenere ospita due scuole calcio e sostiene la società calcistica locale che milita nel campionato di seconda categoria”.

“Assistere da ‘protagonisti’ all’ultima partita casalinga di campionato del Benevento Calcio, giornata che potrebbe rivelarsi ‘particolare’, ci rende orgogliosi e di questo ringraziamo pubblicamente il presidente Vigorito, il Club ma, soprattutto, l’intera squadra, che ci farà vivere una giornata indimenticabile e che resterà per sempre nei nostri ricordi più belli”, conclude Simone.