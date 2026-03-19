Alberghiero Castelvenere, focus su alimentazione sostenibile e cultura del vino Analizzati anche i profili giuridici, economici e sociali connessi al consumo

Si è svolto il 18 marzo, nella sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il primo incontro formativo di orientamento in uscita dal titolo “Alimentazione sostenibile. Cultura e consumo del vino”. L’iniziativa ha coinvolto studenti del corso diurno e corsisti del serale, offrendo un’importante occasione di approfondimento su temi attuali e di grande rilevanza.

A guidare l’incontro sono stati i docenti dell’Università degli Studi del Molise, il professor Lorenzo Paoloni, ordinario di diritto agrario, e il professor Federico Pernazza del dipartimento giuridico. Durante il convegno sono stati affrontati diversi aspetti legati all’alimentazione sostenibile, con particolare attenzione all’impatto ambientale del cibo, alla cultura del vino e al suo ruolo nella tradizione italiana, nonché ai profili giuridici, economici e sociali connessi al consumo. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del consumo responsabile e consapevole.

All’incontro ha preso parte anche il giornalista gastronomico Pasquale Carlo, che ha contribuito al dibattito. Nel corso del pomeriggio è stato inoltre presentato il volume “Le identità del vino”, che raccoglie gli atti di un convegno svoltosi l’8 e 9 novembre 2024 presso l’Università del Molise, con la partecipazione di esperti della filiera agroalimentare e vitivinicola.

Il libro approfondisce la natura del vino come prodotto identitario, nato dalla terra e trasformato dall’esperienza dei vitivinicoltori, fino a diventare un elemento diffuso a livello globale. Viene ripercorsa anche la sua evoluzione storica, dalle prime tracce di vitis selvatica nelle aree del Caucaso fino alla diffusione dei vitigni moderni, con particolare attenzione al ruolo dell’Italia come produttrice di eccellenze di qualità.

Tra i temi centrali del volume emergono anche la tutela del consumatore, l’importanza dell’etichettatura, la sostenibilità ambientale e sociale della produzione e, non ultimo, il profilo salutistico. Il vino, infatti, pur rappresentando un elemento di convivialità e cultura, richiede un consumo moderato e consapevole, soprattutto alla luce delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui possibili rischi per la salute, in particolare per i più giovani.

L’incontro si è confermato così un momento formativo significativo, capace di coniugare cultura, diritto e consapevolezza alimentare, offrendo agli studenti strumenti utili per il loro futuro personale e professionale.