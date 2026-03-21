Alloggi di Edilizia residenziale pubblica a Telese Terme, c'è il bando Ecco dove potranno essere presentate le domande entro le 14 del 15 aprile 2026

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso informa i cittadini che la Regione Campania ha pubblicato l’Avviso Pubblico ERP 2026, finalizzato all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica regionale, accessibile dal sito https://www.territorio.regione.campania.it/portale-erp, entro le ore 14 del 15 aprile 2026.

L’accesso avviene tramite SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I requisiti principali per l’accesso includono: cittadinanza italiana, UE o regolare titolo di soggiorno; assenza di proprietà di alloggi adeguati sul territorio regionale o nazionale, secondo i limiti di legge; valore ISEE non superiore a 16.000 euro; assenza di occupazioni abusive di alloggi ERP; assenza di condanne penali gravi o di provvedimenti ostativi previsti dalla legge.

“In considerazione dei tempi e dell’importanza dell’avviso - afferma il sindaco, Giovanni Caporaso – l’Ufficio Socio-assistenziale fornirà informazioni e, soprattutto, supporto nella compilazione della domanda”. È possibile rivolgersi al Comune negli orari di apertura al pubblico. È possibile inoltre chiamare i numeri 0824 974110 e 0824 974126, oppure scrivere a servizisociali@comune.teleseterme.bn.it. È inoltre attiva, fino alla chiusura dei termini, la mail dedicata: avvisoerp@regione.campania.it.

È prevista particolare attenzione e assistenza per i richiedenti che si trovano in condizioni di grave disagio abitativo, inclusi i casi di violenza domestica o fuoriuscita da percorsi di accoglienza.

“Voglio inoltre sottolineare – continua il sindaco – che con la pubblicazione delle graduatorie definitive dell’avviso ERP 2026 cessano di avere efficacia le graduatorie ERP 2022, pubblicate nel 2023, fatti salvi i procedimenti di assegnazione già avviati formalmente. È pertanto necessario che presentino la domanda anche le famiglie che lo avevano già fatto nel 2022. È molto importante che il fabbisogno abitativo comunale emerga in tutta la sua portata, in modo che il Comune e l’ERP possano programmare i loro interventi futuri – conclude il sindaco – per cui la cittadinanza interessata è invitata ad attivarsi al più presto rivolgendosi al Comune”.