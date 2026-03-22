Castelvenere: gara di solidarietà per Filena Raccolta fondi per la ragazza promosso dall'associazione S. Tommaso

La solidarietà scende in campo a Castelvenere dove il prossimo 18 aprile si terrà nella palestra comunale un’asta per la raccolta di fondi per dare una speranza a Filena, la ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica, che deve sottoporsi in Messico a un trattamento specialistico intensivo per migliorare la sua qualità di vita.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, è organizzata dall’associazione Aps “San Tommaso”, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio, che ha avviato una raccolta di “beni” donati da imprese, attività commerciali, professionisti, gente comune, e destinati alla vendita durante l’asta pubblica di solidarietà dedicata a Filena.

“E’ una iniziativa nobile – commenta il sindaco Alessandro Di Santo – e per questo abbiamo deciso sin da subito di affiancare e sostenere l’associazione ‘San Tommaso’ determinata in questo gesto di solidarietà per Filena, una bambina speciale e piena di vita”.

“Siamo certi - dicono i rappresentanti dell’associazione San Tommaso – della riuscita della iniziativa perché già in passato abbiamo avuto modo di testare la solidarietà della nostra comunità che anche in questa occasione saprà dimostrare tutta la sua sensibilità”.

“La serata dell’asta – aggiungono poi i promotori – servirà non solo alla raccolta dei fondi ma rappresenterà anche un momento di socializzazione e di inclusione per l’intera comunità”.

Gli oggetti che si vogliono donare vengono raccolti presso la Casa Municipale di Castelvenere o presso il Bar “Ricciardi” alla località San Tommaso.