Amministrative a Sant'Agata: Farbo candidato sindaco Sulla lista: quello che conta davvero è il gruppo

Si avvicina la data delle elezioni amministrative a Sant'Agata dei Goti tra i candidati Vincenzo Farbo che annuncia la propria sfida : “All’inizio ho pensato che sarebbe stato difficile trovare persone che volessero mettersi in gioco, temevo quasi che tutto dovesse rimanere indiscutibilmente com’era stato negli ultimi anni e invece in poco tempo mi sono ritrovato con un gruppo di professionisti entusiasti e con la ferma intenzione di avviare una strategia concreta capace di rendere più sostenibile questa città, ma soprattutto accomunati dall’idea che Sant’Agata è uno di quei luoghi in cui basta poco per avviare un cambiamento”.



Farbo aggiunge che: “Migliorare il nostro paese per noi significa investire nel domani, valorizzare le risorse locali, creando circuiti che restituiscano valore al nostro territorio. Da anni si sente parlare di programmazione, di futuro, di opportunità, talvolta disattese. Noi vogliamo essere parte attiva di questo futuro”.



Sulla formazione della lista conclude: “Quello che conta davvero è il gruppo, perché è dal gruppo che nascono le idee, le soluzioni e la forza di cambiare le cose. Non un uomo solo al comando, ma una squadra unita che guarda al futuro”.