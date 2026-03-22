Comunali, Lega Sant'Agata "FdI e FI chiariscano la loro posizione"

"Non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra"

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Sant'Agata de Goti.  

La Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla costruzione di una lista unitaria e rappresentativa.
Alla luce delle recenti dinamiche politiche locali, chiediamo chiarezza su alcuni punti fondamentali per il futuro della coalizione tra i quali la condivisione da parte dei vertici provinciali di una lista alternativa alla attuale maggioranza composta da un candidato a sindaco espressione di Forza Italia ma con una compagine a forte trazione riconducibile all’area “Noi di Centro-Mastella” che ha determinato la sfiducia nei confronti del Presidente Caporaso di Fratelli d’Italia col contributo della consigliera facente parte della attuale maggioranza.
Riteniamo indispensabile un confronto politico trasparente e leale, che chiarisca responsabilità, scelte e prospettive, evitando ambiguità che rischiano di compromettere il percorso unitario.
La Lega ribadisce la propria piena disponibilità al dialogo e alla costruzione di un progetto promosso dai partiti di centrodestra teso a realizzare una lista civica aperta al contributo di quanti si dichiarino alternativi alla attuale maggioranza.
Solo attraverso un’alleanza ampia, credibile e radicata sul territorio sarà possibile offrire ai cittadini una proposta amministrativa seria ed efficace. 
Riteniamo inoltre necessario che Fratelli d’Italia e Forza Italia, alla luce della presenza di propri esponenti nell’attuale maggioranza, chiariscano in maniera netta la propria posizione politica. 
I nostri concittadini non comprenderebbero una alleanza di centrodestra sul piano provinciale alternativa all’asse Mastella e a Sant’Agata un gruppo promiscuo tra una parte di centrodestra e la componente mastelliana.

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