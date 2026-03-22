Comunali, Lega Sant'Agata "FdI e FI chiariscano la loro posizione" "Non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra"

La Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla costruzione di una lista unitaria e rappresentativa.

Alla luce delle recenti dinamiche politiche locali, chiediamo chiarezza su alcuni punti fondamentali per il futuro della coalizione tra i quali la condivisione da parte dei vertici provinciali di una lista alternativa alla attuale maggioranza composta da un candidato a sindaco espressione di Forza Italia ma con una compagine a forte trazione riconducibile all’area “Noi di Centro-Mastella” che ha determinato la sfiducia nei confronti del Presidente Caporaso di Fratelli d’Italia col contributo della consigliera facente parte della attuale maggioranza.

Riteniamo indispensabile un confronto politico trasparente e leale, che chiarisca responsabilità, scelte e prospettive, evitando ambiguità che rischiano di compromettere il percorso unitario.

La Lega ribadisce la propria piena disponibilità al dialogo e alla costruzione di un progetto promosso dai partiti di centrodestra teso a realizzare una lista civica aperta al contributo di quanti si dichiarino alternativi alla attuale maggioranza.

Solo attraverso un’alleanza ampia, credibile e radicata sul territorio sarà possibile offrire ai cittadini una proposta amministrativa seria ed efficace.

Riteniamo inoltre necessario che Fratelli d’Italia e Forza Italia, alla luce della presenza di propri esponenti nell’attuale maggioranza, chiariscano in maniera netta la propria posizione politica.

I nostri concittadini non comprenderebbero una alleanza di centrodestra sul piano provinciale alternativa all’asse Mastella e a Sant’Agata un gruppo promiscuo tra una parte di centrodestra e la componente mastelliana.