"Occhio alle truffe!": a Limatola l’evento conclusivo del Corso dell'Arma Un percorso formativo di alfabetizzazione digitale

L’Amministrazione comunale di Limatola ed un importante appuntamento con la cittadinanza. Venerdì 27 Marzo, a partire dalle ore 16:00, la Sala consiliare comunale del Comune di Limatola ospiterà l'incontro pubblico dal titolo “Occhio alle truffe! Come riconoscere un tentativo di frode”. Si tratta, nel dettaglio, dell’atto conclusivo del Corso di Alfabetizzazione digitale, un percorso formativo di sei lezioni gratuite attivato per guidare i cittadini all’uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie e costruito grazie al centrale supporto dei volontari impegnati nel percorso del Servizio civile.

Dopo aver approfondito, nelle prime uscite, temi quali l'uso dei dispositivi e l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, questo sesto ed ultimo incontro si concentrerà specificamente sulla sicurezza digitale e telefonica, fornendo strumenti concreti per prevenire le truffe online. L'iniziativa testimonia l'impegno costante dell'Ente verso la formazione e l'inclusione digitale dei propri cittadini.

In occasione della chiusura del cartellone di incontri, il Sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha espresso "profonda gratitudine per il lavoro di squadra svolto", sottolineando con forza l’importanza sociale dell'evento. “Esprimo il mio più vivo ringraziamento - così il Primo Cittadino - ai giovani del Servizio civile universale, che si sono distinti per disponibilità e scrupolo nella programmazione di questo prezioso ciclo di appuntamenti. Il ringraziamento si estende anche alla Presidente del Consiglio comunale, Filomena Marotta, per il suo supporto organizzativo”.

Il Sindaco Parisi ha voluto quindi rimarcare il valore strategico di questa iniziativa nell’ottica della tutela sociale “Il cuore pulsante di questo progetto risiede nella volontà di innalzare una barriera difensiva a protezione delle fasce più deboli della nostra popolazione. Sappiamo che anziani e persone meno avvezze alla tecnologia sono purtroppo i bersagli preferiti dei truffatori. Attraverso questo corso, forniamo loro non solo competenze digitali, ma soprattutto gli strumenti preventivi e la consapevolezza necessari per riconoscere e neutralizzare le frodi. La nostra Amministrazione considera la prevenzione una priorità assoluta per salvaguardare la serenità e i diritti dei nostri cittadini”.

A coronamento di questo percorso, l’incontro di Venerdì 27 Marzo vedrà un contributo tecnico di altissimo profilo grazie alla partecipazione attiva dell’Arma dei Carabinieri. "Ringraziamo - prosegue e conclude Parisi - fin da ora per la disponibilità e la sensibilità manifestate il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Dugenta, Giulio Perrone, la cui presenza testimonia e rafforza la costante vicinanza dell'Arma al territorio e ai bisogni della comunità di Limatola. La sinergia istituzionale rappresenta, oggi più che mai, lo scudo principale per proteggere la cittadinanza dalle minacce criminali".

