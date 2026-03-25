Alberghiero di Castelvenere: alimentazione sostenibile e cultura del vino Con l'Universita degli Studi del Molise

Si è svolto il 24 marzo, presso la sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il secondo incontro formativo di orientamento in uscita nell’ambito del progetto “Fisic@mente”, dedicato al tema “Alimentazione consapevole: principi, scelte e pianificazione dei pasti”. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti del triennio e dei corsisti del serale, coinvolti in un percorso educativo volto a rafforzare la cultura della sostenibilità alimentare e del consumo responsabile, con un focus anche sulla cultura del vino.

A guidare l’incontro sono stati i docenti dell’Università degli Studi del Molise: la dietista Giulia Guarino e le biologhe nutrizioniste Aurora Giarrusso e Denise Santone, che hanno offerto agli studenti una panoramica scientifica e pratica sull’educazione alimentare.

Il titolo dell’incontro, “Le basi scientifiche per scelte consapevoli”, ha orientato il percorso formativo verso la comprensione dei principi fondamentali della nutrizione, con particolare attenzione alla salute e alla costruzione di un piatto equilibrato. Accanto alla parte teorica, i partecipanti sono stati coinvolti in attività pratiche, durante le quali hanno progettato un’intera giornata alimentare bilanciata, elaborando proposte per colazione, spuntini, merende, pranzo e cena.

L’incontro si è concluso con la presentazione delle linee guida per una sana alimentazione, seguita da un momento di confronto dedicato allo smontaggio dei più diffusi falsi miti legati al cibo. Ampio spazio è stato inoltre riservato alle domande e alle curiosità degli studenti, che hanno partecipato con interesse e spirito critico.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di orientamento che mira a fornire competenze utili sia per il proseguimento degli studi sia per l’ingresso nel mondo del lavoro, promuovendo una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari e nello stile di vita.