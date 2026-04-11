"La storia dello Iumbarello", concorso di pittura per promuovere il territorio

Il Comune di Foiano di Valfortore ha organizzato il concorso di pittura: domande entro il 24 aprile

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Foiano di Val Fortore.  

E' stato di prorogato al 24 aprile prossimo il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per entrambi i concorsi di pittura denominati “La Storia dello Iumbarello” del Comune di Foiano di Val Fortore aperto solo agli alunni del liceo Artistico Statale di Benevento e, l'altro aperto a tutte le persone.

Concorso ideato dall'Amministrazione Comunale di Foiano, retta dal sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, che intende valorizzare il patrimonio culturale ed immateriale del territorio di Foiano di Val Fortore; promuovere la creatività e l’arte tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti ed autori; stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori nel proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro.

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