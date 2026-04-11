Castelpoto, Serena Marcarelli candidata sindaco per le amministrative 2026 "Non potevo ignorare le istanze di chi mi ha richiesto un impegno diretto"

Serena Marcarelli, scioglie la riserva e annuncia ufficialmente la discesa in campo in vista delle prossime amministrative a Castelpoto come capolista di una formazione civica.

Decisione maturata dopo settimane di contatti e su impulso di un fronte civico variegato, segna un punto di svolta nella politica locale.

Marcarelli dottoressa in Scienze Politiche e relazioni internazionali, specializzata in Scienze e tecniche delle pubbliche amministrazioni è impegnata nel mondo socio culturale da oltre 10 anni ed è parte attiva nel dibattito politico.

"La mia candidatura è una scelta corale - spiega -, che nasce da settimane di ascolto, non potevo ignorare le istanze di chi mi ha richiesto un impegno diretto; è a loro che appartiene questa scelta. Credo che sia questo il senso più nobile del fare politica, stare tra le persone, dare ascolto alle necessità di tutti e cercare di darvi concretezza in una visione di bene comune".

Gli obiettivi che la squadra intende perseguire saranno frutto di un processo di scrittura programmatica condivisa con i cittadini. "Siamo pronti ad accogliere - conclude MArcarelli - gli spunti di tutti coloro che vorranno darci il proprio contributo. Per il nostro gruppo questo è un punto imprescindibile!".