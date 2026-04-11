Castelpoto, Serena Marcarelli candidata sindaco per le amministrative 2026

"Non potevo ignorare le istanze di chi mi ha richiesto un impegno diretto"

castelpoto serena marcarelli candidata sindaco per le amministrative 2026
Castelpoto.  

Serena Marcarelli, scioglie la riserva e annuncia ufficialmente la discesa in campo in vista delle prossime amministrative a Castelpoto come capolista di una formazione civica.

Decisione maturata dopo settimane di contatti e su impulso di un fronte civico variegato, segna un punto di svolta nella politica locale.

Marcarelli dottoressa in Scienze Politiche e relazioni internazionali, specializzata in Scienze e tecniche delle pubbliche amministrazioni è impegnata nel mondo socio culturale da oltre 10 anni ed è parte attiva nel dibattito politico.

"La mia candidatura è una scelta corale  - spiega -, che nasce da settimane di ascolto, non potevo ignorare le istanze di chi mi ha richiesto un impegno diretto; è a loro che appartiene questa scelta. Credo che sia questo il senso più nobile del fare politica, stare tra le persone, dare ascolto alle necessità di tutti e cercare di darvi concretezza in una visione di bene comune". 

Gli obiettivi che la squadra intende perseguire saranno frutto di un processo di scrittura programmatica condivisa con i cittadini. "Siamo pronti ad accogliere - conclude MArcarelli - gli spunti di tutti coloro che vorranno darci il proprio contributo. Per il nostro gruppo questo è un punto imprescindibile!".

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