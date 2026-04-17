A Circello il percorso "Impresa, Valore & Territorio": formazione e sviluppo Il progetto coinvolge i comuni di Circello e Santa Croce del Sannio

Dopo la buona riuscita del primo appuntamento del 14 aprile, prosegue a Circello il percorso “Impresa, Valore & Territorio”, un ciclo di incontri dedicato alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per la crescita delle persone e dei territori.

L’iniziativa è rivolta a cittadini, giovani, professionisti e aspiranti imprenditori interessati a conoscere le opportunità disponibili, sviluppare nuove progettualità e contribuire alla costruzione di comunità attive e orientate al futuro. Saranno coinvolte anche le scuole del territorio, a conferma dell’attenzione verso le nuove generazioni.

Il programma, a partecipazione gratuita, prevede a Circello altri due appuntamenti, in calendario il 20 aprile e il 5 maggio, con momenti di formazione e ispirazione.

Nel dettaglio, l’evento di lunedì 20 aprile si aprirà alle ore 16:30 con i saluti istituzionali del sindaco Gianclaudio Golia. A seguire, introdurranno i lavori Maria Beatrice Fucci, responsabile dello Sportello Impresa Futuridea, e Giuseppe Salierno, consulente dello Sportello Impresa SabNet srl. Alle ore 17:00 è prevista la presentazione dei servizi del progetto di rete “Resto al Sud 2.0”, a cura di Antonio Santoro, Manager Hub Rete – Invitalia. Dopo un coffee break, l’incontro proseguirà con sessioni one-to-one dedicate a “Resto al Sud 2.0” e agli assegnatari dell’incentivo “Imprese Borghi”.

Gli incontri offriranno strumenti concreti, approfondimenti su incentivi e misure di sostegno, orientamento pratico e testimonianze capaci di stimolare nuove idee imprenditoriali.

Il percorso si inserisce nell’ambito del progetto “Tracce – Un tratturo in comune”, iniziativa di rigenerazione culturale e sociale finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura M1C3, Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”. Il progetto coinvolge i comuni di Circello e Santa Croce del Sannio e punta a rafforzare la connessione tra i territori attraverso la creazione di un “tratturo digitale”, promuovendo ambiti strategici come turismo sostenibile, telemedicina, innovazione smart, formazione e valorizzazione delle risorse locali.

"Si tratta di un percorso fondamentale per accompagnare il territorio verso nuove opportunità di sviluppo – dichiara Maria Beatrice Fucci di Futuridea, partner del progetto –. In questo contesto, il ruolo di Invitalia e di strumenti come “Resto al Sud 2.0” è centrale, perché offrono un supporto concreto alla nascita e al consolidamento di nuove imprese, soprattutto nei territori del Mezzogiorno. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione competenze, strumenti e opportunità, stimolando al tempo stesso una visione condivisa capace di generare valore duraturo per le comunità locali. L’iniziativa rappresenta un invito aperto a tutti coloro che desiderano essere protagonisti del cambiamento e contribuire attivamente alla crescita del territorio".

Mentre Antonio Santoro, Manager Hub Rete – Invitalia afferma che “Grazie al Progetto Rete del Ministro per lo Sport e i Giovani stiamo realizzando sul territorio iniziative di informazione e formazione, anche con lo scopo di promuovere Resto al Sud 2.0, anche in sinergia con gli enti del terzo settore, uno straordinario strumento di supporto all’impresa giovanile gestito da Invitalia”. Il sindaco di Circello dichiara che “l’appuntamento del 20 aprile rappresenta un’occasione concreta per far conoscere strumenti e opportunità a chi vuole fare impresa o rafforzare la propria attività. Come Amministrazione crediamo sia fondamentale accompagnare cittadini, giovani e realtà produttive in un percorso di crescita, innovazione e sviluppo per il territorio.”