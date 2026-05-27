S. Giorgio La Molara: oltre 270 mila euro per digitalizzazione servizi comunali Il programma di interventi consentirà di rendere i servizi comunali più accessibili, rapidi e sicuri

Il Comune di San Giorgio La Molara ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 270 mila euro destinato alla realizzazione di 10 interventi per la digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa, semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare l’innovazione tecnologica dell’Ente.

Gli interventi riguardano diversi ambiti della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: dalla migrazione dei servizi comunali verso infrastrutture cloud più sicure ed efficienti, all’integrazione con le principali piattaforme nazionali come App IO, pagoPA, SPID, CIE e ANPR.

Tra le azioni previste rientrano inoltre il potenziamento dei servizi digitali rivolti ai cittadini, la digitalizzazione delle procedure amministrative relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), l’adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali e l’aggiornamento dei dati territoriali attraverso l’integrazione con l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU).

Il programma di interventi consentirà di rendere i servizi comunali più accessibili, rapidi e sicuri, favorendo al tempo stesso una maggiore interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e una gestione più efficiente dei dati e delle procedure.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di innovazione digitale della Pubblica Amministrazione, finalizzato a migliorare il rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni attraverso strumenti tecnologici moderni e servizi sempre più digitali.