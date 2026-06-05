Progetto Quadrifoglio per la sana alimentazione e attività fisica a scuola Nell’ambito delle Scuole Promotrici di Salute (PP01 del Piano Regionale di Prevenzione)

Si è svolto, presso “Villa Serenitas”, l’evento conclusivo del Progetto Quadrifoglio, un’importante iniziativa dedicata alla promozione di corretti stili di vita che ha coinvolto tutti gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, attraverso attività finalizzate alla diffusione della cultura della sana alimentazione e dell’attività fisica.

Il progetto, frutto della collaborazione tra ASL BN e Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, rappresenta un’azione concreta di prevenzione e sensibilizzazione volta a favorire il benessere delle nuove generazioni.

Un ringraziamento dalla scuola e dal Comune di san Giorgio del Sannio al Direttore Generale dell’ASL di Benevento Tiziana Spinosa, per l’attenzione costante riservata ai temi della prevenzione e per il contributo concreto al rafforzamento delle azioni di promozione della salute sul territorio.

Apprezzamento inoltre è stato espresso per la professionalità e la collaborazione della dottoressa Stefania Pellino nella realizzazione delle attività progettuali.

Un riconoscimento alla Dirigente Scolastica e al Corpo Docente per la dedizione e l’attenzione con cui accompagnano quotidianamente gli alunni nel loro percorso educativo.

Grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri per il supporto e la presenza durante l’evento. Il Sindaco Giuseppe Ricci e l’Assessore all’Istruzione e allo Sport Salute e Benessere Giovanna Annese hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni scolastiche e sanitarie quale elemento fondamentale per la crescita educativa e la promozione della salute dei più giovani.