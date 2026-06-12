Giornate europee dell'Archeologia: nel Sannio appuntamento ad Apice L'evento è in programma domani e domenica

Tornano anche nel Sannio le giornate Europee dell’Archeologia. L'iniziativa è promossa a livello europeo dall’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa. L’iniziativa è coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, per il tramite della Direzione Generale Musei e della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

In provincia, nel weekend, sarà Apice ad ospitare per l'occasione una serie di iniziative previste per domani, sabato 13 giugno, e domenica 14. L’evento, organizzato dall’Archeoclub di Apice, vedrà la collaborazione dell’Archeoclub di Benevento, della società Archeoservizi, del Circolo Fotografico Sannita e il patrocinio del Comune di Apice.

Domani, 13 giugno, è prevista in contrada Santa Lucia l’apertura straordinaria della Fonte Miracolosa di San Francesco, in occasione della festività di Sant’Antonio di Padova, dalle ore 9:30 alle 12:00. L’iniziativa rientra anche nelle attività di promozione avviate in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Domenica 14, dalle ore 17:30 presso la villa comunale di Apice Nuova, ci sarà la presentazione del 1° Concorso ArcheoFotografico Campano, organizzato dall’Archeoclub di Apice in collaborazione con il Circolo Fotografico Sannita. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare, documentare e promuovere il patrimonio archeologico, storico e paesaggistico della Regione Campania, coniugando la passione per l’arte fotografica e quella per il patrimonio culturale. Seguiranno una serie di attività archeologico-laboratoriali pensate per i bambini e non solo, curate da Archeoservizi.



Nello specifico, ci sarà il workshop “Il kit dell’archeologo”, un’attività introduttiva che permette ai partecipanti di conoscere e utilizzare gli strumenti fondamentali dello scavo, seguito da laboratori con dimostrazione pratica del funzionamento della strumentazione topografica utilizzata nei cantieri archeologici. Saranno inoltre proposte dimostrazioni con drone per rilievi fotogrammetrici, un’attività molto coinvolgente per il pubblico che permette di mostrare come si costruisce un modello 3D del terreno o di un’area di scavo, e un'attività guidata sulla compilazione delle schede ministeriali US, ossia un laboratorio tecnico che introduce alla documentazione stratigrafica.



Infine, la simulazione di scavo stratigrafico offrirà un’attività più immersiva per ricostruire le fasi operative dello scavo, dalla lettura delle unità stratigrafiche alla loro interpretazione. Tutte queste attività hanno lo scopo di rendere l’archeologia concreta, dinamica e accessibile, valorizzando al tempo stesso il patrimonio locale e creando un’occasione di partecipazione attiva per la comunità. In contemporanea, sarà proposto il gioco dell’ArcheolOca, ideato e proposto dall’Archeoclub di Benevento.