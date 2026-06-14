Castelvenere: la Torre Angioina diventa location per matrimoni e unioni civili

Da oggi sarà possibile pronunciare il fatidico “sì” anche in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Castelvenere. Su richiesta degli interessati, infatti, la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili potranno svolgersi non solo nei tradizionali spazi della Casa comunale, ma anche all’interno della Torre Angioina, simbolo del borgo medievale.
A renderlo noto è il sindaco Alessandro Di Santo, dopo l’approvazione della delibera di Giunta comunale che istituzionalizza la Torre Angioina come ufficio separato di Stato civile destinato alla celebrazione di matrimoni e unioni civili.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese. «In questa nuova legislatura – sottolinea il primo cittadino – l’amministrazione comunale, mai come prima, si è impegnata con atti concreti per valorizzare il borgo medievale del comune più “vitato” d’Italia, quale è Castelvenere, con le sue caratteristiche cantine tufacee».
Negli ultimi anni il centro storico è diventato una location sempre più apprezzata per eventi e manifestazioni, tra cui la tradizionale Festa del Vino, contribuendo a rafforzare l’immagine del paese come meta di interesse turistico e culturale.
La scelta di aprire la Torre Angioina alle celebrazioni civili punta dunque a coniugare il valore istituzionale del rito con il fascino di una cornice ricca di storia. «Il giorno in cui si ufficializza l’unione con la persona che si ama è già di per sé una data che non si dimentica – conclude Di Santo –. Offrire alla nuova coppia una location così originale siamo convinti che renderà il ricordo ancora più indelebile».
Un’opportunità in più per i futuri sposi che scelgono Castelvenere e, al tempo stesso, un ulteriore tassello nella strategia di promozione del borgo medievale e delle sue eccellenze.