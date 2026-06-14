Paupisi: Antonio Coletta eletto Vice Presidente dell’ANPS di Benevento L'incarico per l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Importante riconoscimento per il paupisano Antonio Coletta, già sindaco di Paupisi, che è stato eletto Vice Presidente della Sezione ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) di Benevento.

L’elezione è avvenuta al termine delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, svoltesi sabato 6 giugno presso la sede dell’associazione nel capoluogo sannita. Successivamente, il nuovo Consiglio di Sezione si è riunito per l’assegnazione degli incarichi, individuando all’unanimità Antonio Coletta quale Vice Presidente.

Si tratta di un incarico prestigioso e di grande responsabilità, che premia l’impegno, la dedizione e la costante partecipazione di Coletta alle attività associative. La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Paupisi, che vede un proprio concittadino assumere un ruolo di primo piano all’interno di un’organizzazione che promuove i valori della legalità, della solidarietà e del servizio verso la collettività.

L’ANPS svolge infatti un’importante funzione di raccordo tra il mondo della Polizia di Stato, i suoi appartenenti in congedo e il territorio, distinguendosi anche per le numerose iniziative sociali e di volontariato.

Per Antonio Coletta si apre ora una nuova fase di impegno al servizio dell’associazione, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’ANPS e al rafforzamento delle attività rivolte ai soci e alla comunità, nel segno della collaborazione, della partecipazione e dell’attenzione al sociale.