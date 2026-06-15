Paupisi – Sabato 20 giugno concerto "Invito all’Opera" con la Corale ‘Papisius' Per coniugare la magia della musica lirica con lo spirito di comunità

Al via il cartellone “Dal Bel Canto al Buon Gusto”, promosso dalla Pro Loco Paupisi APS in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio dell’UNPLI, un percorso che unisce musica, cultura e convivialità in una cornice di festa e partecipazione per l’intera comunità.

Il primo appuntamento è in programma sabato 20 giugno, quando la suggestiva Piazza Don Tommaso Boscaino ospiterà il concerto “Invito all’Opera”, evento che vedrà protagonista la Corale ‘Papisius’ della Pro Loco Paupisi, diretta dal Maestro Gilda Pennucci Molinari, accompagnata da elementi d’orchestra e impreziosita dalla presenza di voci soliste. Sarà una serata di grande fascino musicale, durante la quale il pubblico verrà accompagnato in un emozionante viaggio tra alcune delle pagine più celebri della lirica internazionale. In programma brani tratti da capolavori senza tempo come “La Traviata” di Giuseppe Verdi e “Carmen” di Georges Bizet, opere che continuano a raccontare con straordinaria intensità storie di amore, passione e destino, regalando emozioni che attraversano generazioni.

Il concerto rappresenta anche il momento conclusivo del percorso formativo annuale della Corale ‘Papisius’, realtà nata nel 2019 grazie alla volontà della Pro Loco Paupisi, allora guidata dal presidente Dario Orsillo, che ha creduto fortemente nel valore sociale e culturale del canto corale. Un progetto interrotto soltanto durante il biennio 2020-2021 a causa dell’emergenza Covid, ma che negli anni è cresciuto fino a diventare un importante punto di riferimento per la comunità.

La convinzione alla base di questa iniziativa è che il canto corale rappresenti molto più di una semplice attività musicale: è un’esperienza capace di favorire l’espressione personale, allenare mente e corpo e costruire relazioni autentiche fondate sulla condivisione, sulla partecipazione e sul piacere di stare insieme. Chi entra a far parte della Corale ‘Papisius’ vive infatti un percorso collettivo fatto di ascolto, collaborazione e crescita, nel quale ciascuno può valorizzare la propria voce e contribuire alla realizzazione di un progetto comune.

A dirigere il coro sarà appunto il Maestro Gilda Pennucci Molinari, che con passione, professionalità e grande disponibilità accompagna da anni i coristi lungo un percorso artistico e umano di grande valore, diventando una figura di riferimento essenziale per la crescita della formazione.

L’appuntamento del 20 giugno si preannuncia dunque come una serata speciale, capace di coniugare la magia della musica lirica con lo spirito di comunità che anima tutte le iniziative della Pro Loco paupisana, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.